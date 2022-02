L’ancien coach des Cats Philip Mestdagh se dévoile: «Ce n’est que quand j’ai arrêté de culpabiliser que j’ai pu ‘vivre’ mon burn-out…»

Il est là, visiblement bien affûté : « J’ai perdu plusieurs kilos depuis les Jeux, et ce n’est pas fini » –, glisse-t-il dans un sourire. Comme toujours, les « Il faut être correct », ou « Ça, ça ne se fait pas », ponctueront son discours posé et calme, pendant cette bonne heure passée dans le centre de Courtrai. Parce qu’il est comme ça, le colosse d’Ypres : solide et droit. Solide ? Une évidence quand on serre la paluche de cet ancien maçon, ou qu’on voit cette force de la nature plier sa grande carcasse pour mieux hurler ses directives à « ses filles ». Pourtant, à l’image d’Emma Meesseman ou Julie Allemand qui ont vécu un « burn-out » au retour de Jeux olympiques au goût doux-amer, Philippe Mestdagh (59 ans), lui aussi, a explosé en plein vol, deux bons mois après le retour de Tokyo.