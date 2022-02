L’armée va pouvoir compter sur son premier laboratoire mobile

Il a des allures de motorhome, mais uniquement de loin. Totalement blanc, monté sur un châssis renforcé Iveco, le Bionear est un laboratoire mobile. Pensé, élaboré et créé par la société Praesens Care, il est aujourd’hui confié à la composante médicale de la Défense. Un partenariat public-privé qui donne le ton de ce que sera l’armée de demain voulue par la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. A l’avenir, ces laboratoires mobiles devraient jouer un rôle clé dans une meilleure préparation et une réponse plus rapide aux menaces biologiques en Afrique. Ils pourront aussi être utiles en Belgique lors de crises comme celle du covid.

« Jusqu’à présent, quand nous avons des troupes déployées et que nous sommes confrontés à des maladies, on constate mais on ignore ce que c’est », commente le major Steven Verberckmoes. « Ce laboratoire pourra détecter, combattre et prévenir de futures épidémies. Militairement, il sera utile contre des attaques biologiques mais aussi chimiques. »