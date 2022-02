Le mode d’emploi pour tout comprendre à votre facture de gaz (infographies)

Pas de jaloux. Après avoir disséqué la facture électrique, Le Soir se devait de pratiquer le même exercice pour le gaz naturel. En prenant, ici encore, le cas concret d’un ménage « standard » qui se chauffe au gaz, et dont la consommation s’élève à 23.260 kWh par an. Selon les tarifs en vigueur en février 2022, la facture de gaz commence à faire (très) mal au budget. Elle varie entre 2.904,5 euros par an à Bruxelles et 3.156,8 euros pour les Wallons raccordés au réseau d’Ores (Hainaut). La différence de prix s’explique principalement par un coût différent du réseau de distribution, pour lequel il existe six tarifs distincts en Wallonie, et un seul à Bruxelles. Reste à identifier comment fournisseur, gestionnaires de réseau et Etat se « partagent » ces 3.000 euros annuels. Un exercice nettement plus simple qu’avec l’électricité, car il y a peu d’éléments obscurs disséminés par-ci par-là dans la facture de gaz.