«We gotta get out of this place»: bon sang de bon soir!

Des chutes, Guy Dermul et Pierre Sartenaer en avaient prévu à gogo dans leur nouveau spectacle. Des chutes humoristiques, s’entend. De ces chutes narratives ou visuelles qui vous emballent un public quand il s’agit d’aborder la religion, le sens de la vie, l’amour, la mort, les mensonges et toutes ces digressions philosophiques qui ponctuent leur nouveau spectacle, We gotta get out of this place . Mais c’est finalement une autre chute, physique celle-là, qui a donné, jeudi soir, son tour le plus étonnant et surréaliste à leur pièce monty-pythonesque.