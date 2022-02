Orpea - Les syndicats ont rencontré la direction d'Orpea et obtenu un accord formel pour négocier

"On constate qu'il y a clairement une pénurie de soignants au sein du groupe", déclare Fabien Boucquéau, secrétaire régional non-marchand CNE.

Les revendications syndicales sont axées sur deux points: la qualité de l'emploi d'une part, et son attractivité d'autre part.

Les syndicats pointent en effet une surcharge du personnel soignant, parfois responsable de tâches qui ne devraient pas lui incomber, comme le service des repas dans les restaurants des résidences ou l'accueil et le contrôle des Covid Safe Ticket. Ils réclament dès lors d'embaucher du personnel supplémentaire (kinésithérapeute, ergothérapeute, encadrement des résidents,...).

Les syndicats demandent par ailleurs l'instauration de congés d'ancienneté et de chèques-repas. "Orpea doit comprendre qu'il est nécessaire d'offrir des conditions de travail attractives pour recruter et conserver du personnel", souligne le secrétaire régional. Le groupe "dispose des moyens financiers pour débloquer des fonds et engager du personnel."