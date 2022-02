Volvo examine l'introduction du "méga-moulage" dans son usine de Gand

Le "méga-moulage" de pièces de carrosserie en aluminium est plus durable, moins coûteux et implique moins d'assemblage. Avec cette technique, Volvo veut concurrencer le constructeur Tesla, qui l'utilise déjà.

En début de semaine, Volvo a annoncé un investissement de près d'un milliard d'euros dans son usine historique de Göteborg en Suède pour basculer vers la production de voitures électriques et développer notamment cette nouvelle technique.

L'introduction de cette technologie dans l'usine de Göteborg lui donne un avantage compétitif et la certitude de pouvoir continuer à produire les modèles qui seront développés à partir de 2025.

Si l'usine de Gand ne la met pas en œuvre, elle risque à terme de ne plus être utile à la marque. Mais la direction internationale du groupe a calmé les inquiétudes à ce sujet vendredi. "Nos autres usines Volvo suivront, également celle de Gand", a-t-elle assuré à Belga en marge de la présentation de ses résultats annuels. "Ce processus sera déployé étape par étape dans les prochaines années, alors que nous introduisons la prochaine génération de voitures électriques."

L'usine gantoise est pour l'instant pionnière dans l'électrification de la gamme Volvo. Les plus de 6.900 employés de la fabrique de Flandre orientale assemblent les premiers modèles électriques de la marque, les XC40 et C40. L'entreprise est l'un des employeurs industriels les plus importants de Flandre.