Le masque va tomber dans les écoles primaires

Le Comité de concertation de ce vendredi a évoqué l’obligation du port du masque pour les enfants à partir de 6 ans. Les politiques ont tranché. Le masque ne sera plus demandé pour les enfants de moins de 12 ans que ce soit à l’école, dans les transports ou dans les autres espaces intérieurs. Cette mesure entre en application samedi 19 février.

Ce matin, le ministre du Travail Pierre-Yves Dermagne (PS) avait évoqué sur Bel RTL que cette question était l’une de ses priorités. « J’aimerais que tous les enfants n’aient plus à porter le masque. Mais s’il faut travailler par étapes comme le souhaite Alexander De Croo, alors on commencera par les plus jeunes. »