Enseignement spécialisé: trop d’enfants sans accompagnateur dans les bus scolaires

La situation touche 200 bus scolaires en Wallonie et 20 à Bruxelles menant à des établissements d’enseignement spécialisé. Exemple dans le car 5037 entre Vitrival et Malonne.

On nous a dit qu’on a eu de la chance. Mais peut-on parler de chance quand il n’est question que de sécurité ? Que va-t-il se passer le jour où, faute d’accompagnateur présent pour s’occuper d’un problème dans le car, le chauffeur n’aura pas le temps de prendre la mesure de ce qui se passe dans son dos et qu’un enfant volera dans le pare-brise parce qu’il s’est détaché pour une raison ou une autre ? Qui sera responsable ? Moi, je sais déjà contre qui je me retournerai… »