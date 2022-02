Elio Di Rupo après le Comité de concertation: «C’est un déconfinement important»

Elio Di Rupo s’est exprimé un peu avant la conférence de presse. « On passe en code orange même s'il y a encore trop d'hospitalisations et trop de personnes dans les soins intensifs. Nous avons pris une attitude volontariste. On rouvre les discothèques à partir de vendredi prochain. C’est positif en termes de liberté », a indiqué le socialiste. « Nous espérons pouvoir passer au code jaune début mars et assouplir encore plus les mesures. »