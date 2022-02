NFL: Cincinnati, de pire équipe au Super Bowl en deux ans

La cote -avant la saison- de Cincinnati atteignant le Super Bowl 56 ? 150 contre 1. C’est dire la surprise de retrouver les Bengals en finale de la NFL. Les raisons d’être pessimistes étaient nombreuses. À commencer par le bilan : cinq saisons « négatives » (avec plus de défaites que de victoires), le pire bilan de la Ligue en 2019 et le 28e sur 32 en 2020. Leur dernier match remporté en playoffs remontait à… 31 ans. Leurs expériences au Super Bowl ? Deux défaites en deux apparitions, en 1982 et 1989, à chaque fois contre San Francisco.

Cette fois, ce ne sera pas contre les 49ers mais les Los Angeles Rams qui ont éliminé leurs « voisins » californiens au tour précédent et qui auront l’avantage de jouer dans leur SoFi Stadium. De son côté, Cincinnati (4e tête de série de la Conférence Américaine) a, tour à tour, sorti Las Vegas (5e), Tennessee (1re) et Kansas City (2e).