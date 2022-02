Alexander De Croo après le Codeco: «On a fait un pas énorme» (vidéo)

Les responsables politiques se sont donné rendez-vous dès 14 heures ce vendredi pour évoquer la situation sanitaire. Après deux heures de réunions, le Comité de concertation s’est achevé et a acté une série d’assouplissements.

Port du masque, télétravail, code orange… Le Comité de concertation a acté une série d’assouplissements ce vendredi après-midi alors que les chiffres de contaminations sont en baisse dans notre pays et que le pic de la cinquième vague a été dépassé.

Alexander De Croo tient en ce moment une conférence de presse pour détailler les mesures. « On passera en code orange dès vendredi prochain. Il n’y aura plus d’heures de fermeture ni de limitation dans l’horeca par exemple. Les discothèques pourront à nouveau rouvrir, les activités pourront accueillir plus de monde. »