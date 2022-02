Coronavirus: ce que le Comité de concertation a tranché pour l’horeca

Le Comité de concertation a tranché. Le basculement du code rouge vers le code orange est désormais acquis et sera effectif le 18 février. Enclencher ce code orange signifie valider toute une série d’assouplissements et notamment des assouplissements liés au secteur de l’horeca.

En code orange, le plus grand changement est qu’il n’y a plus d’heure de fermeture imposée et la restriction liée au nombre de personnes par table est également levée. Par ailleurs, la consommation debout sera désormais autorisée. La capacité admise à l’« intérieur dynamique » (NDLR : là encore, lorsque les gens peuvent circuler librement) est égale à 70 %.