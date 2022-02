Selim Amallah veut redevenir un pion décisif au Standard

Bloqué à 2 buts et 2 assists en championnat, un total qui ne correspond pas du tout ni à ses ambitions ni à ses possibilités (7 buts – 4 assists en 2019-2020, 10 buts – 6 assists en 2020-2021), Selim Amallah n’a plus été décisif pour le Standard depuis le 25 septembre 2021. « La Coupe d’Afrique des Nations a été longue et j’ai souffert d’un peu de fatigue au retour en Belgique », dit-il. Ce qui s’est vu samedi dernier face au CS Bruges, où l’international marocain, dont on attendait beaucoup de son association avec Mathieu Cafaro, ne s’est pas montré à son avantage, prenant même une carte jaune stupide pour avoir boxé le ballon de la main par pure frustration. « Ce n’était pas un match de football mais plutôt la guerre. Du coup, on n’a pas eu beaucoup l’occasion de combiner ensemble… »