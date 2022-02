Voyages: du changement pour venir en Belgique

Pour les voyageurs entrant sur le territoire belge, le code couleur du pays d’origine n’est plus pris en considération. Les personnes n’ayant pas leur résidence principale en Belgique et qui arrivent dans notre pays en provenance de pays de l’Union européen ou de l’espace Schengen ou de pays tiers doivent désormais disposer d’un certificat de vaccination, de test ou de rétablissement en cours de validité.

La réglementation relative aux zones à très haut risque et aux voyages essentiels et non essentiels reste toutefois applicable, tout comme la règle des 48 heures et les exceptions pour certaines catégories de voyageurs telles que les transporteurs et les travailleurs frontaliers.

Le certificat de vaccination a une validité de 270 jours dans le cas d’une primo-vaccination et une validité illimitée dans le cas d’une vaccination de rappel