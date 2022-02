L’Union Saint-Gilloise ne compte pas lever le pied

Malgré sa confortable avance en tête du classement, notamment grâce à ses récents succès face Genk, Anderlecht ou l’Antwerp, l’Union ne semble pas encore rassasiée. Les Saint-Gillois annoncent la couleur : ils ne comptent pas lever le pied d’ici à la fin de la phase classique. Et ce, même si, sur papier, les affiches seront moins excitantes que ce qu’ils ont connu en ce début d’année 2022. « Il n’y a pas d’adversaire plus grand ou plus petit. Ils sont tous à respecter à leur juste valeur. Il faut avoir l’envie de jouer chaque match pour le gagner, comme on le fait depuis le début de la saison », réagit Felice Mazzù, le coach de l’USG qui est rejoint dans ses propos par son joueur Guillaume François. « Il ne faut pas oublier qu’il y a à peine un an, on jouait encore en Division 1B et on évoluait dans des stades vides. Ce dimanche, on va retrouver notre stade Marien qui sera sold-out avec 70 % de capacité et où l’ambiance promet d’être dingue. Le folklore saint-gillois va à nouveau être à l’honneur.