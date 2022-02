Emmanuel André: «un changement de variant pourrait ne pas entraîner une vague exponentielle d’infections»

Il ajoute qu’il existe plus de similarités entre BA.1/BA.1.1 et BA.2, hautement surveillé actuellement. Couplé à la vaccination et à la protection supplémentaire des boosters lors de la vague omicron, « il est possible que, pour la première fois, un changement de variant n’entraîne pas une vague exponentielle d’infections importante. Du moins dans le court terme. »

Mais Emmanuel André reste prudent et relève plusieurs scénarios. « On peut s’attendre à ce que BA.2 devienne la souche dominante dans le mois qui vient. On peut aussi s’attendre à ce que les assouplissements des mesures engendrent une augmentation des infections BA.2, car ce variant est pour l’instant stable (contrairement à BA.1 qui « chute ») ».

« On peut donc s’attendre à ce que la diminution actuelle du nombre d’infections va être moins marquée dans les semaines qui viennent, et soit possiblement accompagnée d’un rebond. Mais nous n’avons pas d’argument à ce stade pour dire que ce rebond se traduira en vague rapidement », poursuit-il.