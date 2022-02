France: la police déploie les grands moyens pour l’arrivée du «convoi de la liberté»

Partis en convois de toute la France, des milliers d’opposants au pass vaccinal ou au gouvernement se rapprochaient vendredi de Paris, en dépit de l’interdiction décrétée par la préfecture de police et de la fermeté affichée par les autorités.

La police a estimé dans l’après-midi leur nombre à quelque 3.300 véhicules, dont un millier sur la RN20 en provenance d’Orléans et 500 sur l’autoroute A10-A11 venue du Mans. C’est une action « d’une ampleur phénoménale », a dit à l’AFP un coordinateur du mouvement.

Dès le lever du jour, des cortèges de centaines de voitures particulières, camping-cars et camionnettes sont partis de Lille, Strasbourg ou Vimy (Pas-de-Calais) ou de Châteaubourg (Ille-et-Vilaine), direction la capitale.

Rassemblement hétéroclite d’opposants au président Emmanuel Macron et de « gilets jaunes » qui ont protesté contre son gouvernement en 2018-2019, le mouvement s’est constitué sur les réseaux sociaux et les messageries cryptées sur le modèle de la mobilisation qui paralyse la capitale canadienne Ottawa.

Les manifestants exigent d’abord le retrait du pass vaccinal et défendent aussi des revendications sur le pouvoir d’achat ou le coût de l’énergie.

La police emploie grands moyens

La préfecture de police de Paris a décrété jeudi l’interdiction dans la capitale de cette mobilisation en raison de « risques de troubles à l’ordre public ».

Un « dispositif spécifique » doit être mis en place « pour empêcher les blocages d’axes routiers, verbaliser et interpeller les contrevenants », qui encourent six mois de prison et 7.500 euros d’amende, a indiqué la préfecture.

« J’ai créé un certain nombre de fourrières provisoires qui nous permettront avec plusieurs dizaines de véhicules de remorquage de mettre fin à tout blocage (…) le dispositif est prêt, il sera ferme et nous ferons en sorte que la liberté de circulation puisse s’exercer », a déclaré devant la presse le préfet de police, Didier Lallement.

Des véhicules blindés de la gendarmerie ont été déployés dans la capitale vendredi après-midi.