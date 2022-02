Hanne Desmet en bronze au JO d’hiver: «Génial après une saison où je me suis souvent sentie super mal»

« J’ai bien patiné tout du long », déclare-t-elle. « La finale a été un peu confuse. Je voulais d’abord voir comment les autres se positionnaient et puis me porter vers l’avant. J’y ai investi beaucoup d’énergie mais je ne suis pas parvenue à m’infiltrer. Personne ne veut patiner à l’arrière au 1.000m. J’y suis quand même arrivée mais ayant dépensé tellement d’énergie, j’ai dû attendre le dénouement. Et c’est alors que cette chute s’est produite (dont furent victime l’Italienne Fontana et l’Américaine Santos, ndlr.). »

Desmet a longtemps souffert de troubles de l’équilibre consécutivement à une commotion cérébrale subie l’été dernier lors d’une chute en stage à Courmayeur (Italie). « C’est déjà extra que j’aie pu concourir. Je n’ai en réalité rien pu faire cette saison et je me suis sentie souvent très mal. Mais à présent, ça va super bien, je me sens en forme et je peux rivaliser avec le top mondial ».

Après la finale, Desmet s’est dirigée vers sa partenaire d’entraînement et championne olympique, la Néerlandaise Suzanne Schulting, laquelle a conservé son titre sur 1.000 m. « On est contentes l’une pour l’autre. On s’entraîne chaque jour ensemble. C’est génial qu’on soit ici toutes les deux ».