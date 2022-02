Cent mille panneaux photovoltaïques français démantelés à Seraing En 2021, le groupe Recma, à Seraing (province de Liège), a réceptionné plus de cent mille panneaux photovoltaïques venus de France pour être démantelés en vue de la valorisation de leurs composants. L'enjeu est d'arriver à capter le flux issu du marché local, a indiqué vendredi Claudel Guitard, directrice de Recma, à l'occasion de la visite de la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier.

Les panneaux photovoltaïques sont démantelés, en vue de la valorisation de leurs composants, à travers la filière Solarcycle, un projet qui a vu le jour dans le cadre du plan Marshall 2.Vert autour de deux acteurs wallons: le groupe Recma à Seraing, qui œuvre à l'insertion socioprofessionnelle, et Comet Traitements à Châtelet (actif dans le négoce de métaux ferreux, non-ferreux et dérivés), avec la collaboration des universités de Liège et Bruxelles. La méthode mise en place a permis, en juillet 2021, de décrocher le marché visant à assurer le recyclage des panneaux photovoltaïques en France. L'objectif était d'inscrire Solarcycle dans un contexte d'économie circulaire puisqu'il s'agit de "réutiliser des matières mobilisées une première fois afin de répondre aux enjeux de demain", a souligné Pierre-François Bareel, CEO de Comet Traitements.

Parmi les composants des panneaux photovoltaïques, outre le verre et des métaux non-ferreux, on extrait du silicium qui fait l'objet d'un projet de recherche mené par l'Université de Liège en vue de "créer des matériaux issus à 100 % du recyclage". A ce jour, 98% des panneaux photovoltaïques qui entrent dans la filière Solarcycle proviennent de France. Plus de cent mille ont ainsi été traités en 2021. Depuis l'intégration des panneaux photovoltaïques dans le système de REP (Responsabilité Elargie des Producteurs, soit une réglementation wallonne encadrant le recyclage et le réemploi), courant 2021, l'enjeu actuel est de réussir à capter le flux issu du marché local sachant que les panneaux photovoltaïques ont une durée de vie de 20 à 30 ans. Chez Recma, on affirme que Solarcycle "est le seul acteur à proposer un taux de valorisation dans les critères imposés par la Région wallonne et plus largement l'Europe, soit supérieur à 85%".