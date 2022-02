Bastogne et Bertogne veulent s’unir: une première wallonne depuis 1976

Vendredi matin, Benoît Lutgen et Christian Glaude, bourgmestres CDH de Bastogne et de Bertogne en province de Luxembourg, ont annoncé la fusion de leurs communes respectives. L’échéance est claire : les élections communales d’octobre 2024. Les citoyens des deux entités n’éliront plus qu’un seul conseil communal. Le nombre d’élus passera de 38 actuellement (25 à Bastogne et 13 à Bertogne) à 27 pour la future entité fusionnée. Sur le terrain, cela fera une entité de 73 villages et hameaux sur 264,69 km2, avec 20.355 habitants, ce qui en ferait la seconde commune luxembourgeoise, derrière le chef-lieu arlonais mais devant Marche-en-Famenne et Aubange, dès lors.