Quel bilan pour Romelu Lukaku après six mois à Chelsea? «C’est franchement un échec!»

Quel contraste avec la saison précédente ! Véritable arme fatale de l’Inter en Serie A lors du défunt exercice sous les ordres d’Antonio Conte, Romelu Lukaku a vécu une première partie de saison pour le moins tumultueuse à Chelsea, entre les polémiques et des prestations loin d’être convaincantes… Alors, quel bilan pour le colosse belge après six mois à Londres ? Nos experts ont tenté de répondre à cette question au cours de notre podcast hebdomadaire « En attendant le match ».

Frédéric Larsimont (Chef foot de Sudinfo et Le Soir) : « C’est archi négatif ! Il n’y a pas de zone grise là-dessus. C’est franchement un échec. Et c’est presque la chronique d’un échec annoncé. Il s’est planté une première fois il y a quelques années et je pense qu’il a eu très peur de l’avenir de l’Inter et les faits lui donnent aujourd’hui tort. (…) Revenir a Chelsea est un choix de coeur, il ne faut pas oublier que Chelsea a toujours été le club de son coeur. Il s’est planté une première fois, il avait envie de prouver qu’il pouvait réussir, et ça c’est tout à son honneur. Mais il a sous-estimé cette notion d’atmosphère et l’espère de cocon qu’il avait à l’Inter où il était aimé. C’est un grand gamin qui a besoin d’être aimé. »

Emiliano Bonfigli (RTL Sport) : « Lukaku c’est un joueur qui, même s’il peut planter des buts sans arrêt de semaine en semaine, a besoin d’amour et a besoin d’être compris. Il a aussi besoin d’avoir une relation fusionnelle avec son entraîneur. Il a besoin que les supporters l’aiment… Et à Chelsea, il a un entraîneur, Thomas Tuchel, qui vient du PSG où il a dû gérer des stars et il n’a pas sur le faire. Il s’est dit ‘Bon maintenant j’ai été champion d’Europe, je vais gérer les stars et avec Lukaku’, ça ne fonctionne pas entre eux… »