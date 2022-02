Tensions Est-Ouest: le Kremlin, champion olympique de la guerre des nerfs

Le supplice s’éternise. Il était toujours impossible, vendredi soir, d’entrevoir les intentions du maître du Kremlin. Ni même, reconnaissent de multiples sources officielles du côté occidental, de savoir si Vladimir Poutine a arrêté sa décision.

Entre-temps, dénoncent les Occidentaux, la Russie continue d’augmenter la pression militaire sur l’Ukraine. Affolante. Avec de vastes exercices militaires conjoints entamés par 30.000 soldats russes, pour dix jours, en Biélorussie – à un jet de pierre de la capitale ukrainienne, mais aussi des pays Baltes. Avec toujours plus de troupes, largement plus de 100.000 soldats, de matériel, de moyens logistiques et désormais d’équipements médicaux, massés aux frontières de l’Ukraine et en Crimée annexée. Avec un blocus annoncé de la mer d’Azov, cruciale pour l’Ukraine, toujours pour des « exercices », navals et de tirs de missiles.