Murielle Magellan: «Agatha Christie, c’est comme une marque»

L’écrivaine, scénariste et réalisatrice française Murielle Magellan est, avec Anne Giafferi, à l’origine de l’adaptation pour France 2 des Petits crimes d’Agatha Christie en série.

Quels sont pour vous les facteurs qui font que le succès d’Agatha Christie perdure encore ?

Il y a chez elle un aspect universel qui tient notamment au crime et au fait divers. Le crime ne prend jamais une ride, parce que les spectateurs restent passionnés par les crimes et les résolutions d’enquête. Ça n’a pas d’âge, et ça permet souvent de traiter de certaines de nos pulsions et zones d’ombre, de nos traits de caractère obscurs. On aime ça et tant en littérature qu’au cinéma, ça ne vieillit pas. Son œuvre forme un très large réservoir d’intrigues, dans lequel il y a beaucoup à puiser.