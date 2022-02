Pour Agatha Christie, le crime n’a pas fini de payer

Sherlock Holmes, Nestor Burma, le commissaire Maigret ou même Derrick ont tous un problème, belge de surcroît : il s’appelle Hercule Poirot. Plus perspicace, on ne fait pas. Plus populaire non plus. Quarante-six ans après le décès d’Agatha Christie, son œuvre continue à inspirer les créateurs, comme Kenneth Brannagh qui signe une nouvelle adaptation de Mort sur le Nil pour le cinéma. Avec plus de deux milliards de livres vendus, Agatha Christie est la romancière la plus lue dans le monde, le chiffre continuant à gonfler annuellement de 4 millions d’exemplaires, selon des chiffres publiés en 2020 à l’occasion du 100e anniversaire de la publication de La mystérieuse affaire de Styles. Il n’y a, dit-on, que la Bible et Shakespeare qui sont plus populaires que l’écrivaine britannique. La télévision aussi en raffole : en France, la série Les petits meurtres fait les beaux jours de France 2 depuis… 2008, avec 5,5 millions de spectateurs devant le dernier épisode diffusé en décembre dernier.