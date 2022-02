Stéphane Burton: «On a tous des enfants qui disent: Papa, qu’est-ce que tu fais pour l’environnement?»

Après les Etats-Unis la semaine dernière, c’est de Johannesburg qu’il répond cette semaine. Il occupe une place dans le secteur aérien belge que personne n’avait occupée avant lui. La carte de visite de Stéphane Burton est aussi longue qu’unique : il est CEO de Sabena Aerospace (maintenance des avions), avec laquelle il vient de racheter une filiale de Lufthansa, il a repris la Sabca (pièces et maintenance d’avions, civils et militaires), avec laquelle il a fondé le Groupe Blueberry, il est aussi (petit) actionnaire d’Air Belgium, la compagnie aérienne qui a diversifié ses activités du transport de passagers vers le secteur cargo. Ajoutez à cela qu’il est administrateur et vice-président de l’aéroport de Liège et aussi administrateur de l’aéroport de Charleroi. On le sait encore candidat à un projet de démantèlement d’avions au même aéroport carolo. Voici donc, sans doute, l’homme qui a la vue la plus circulaire sur le secteur aérien en Belgique. Et son avenir.