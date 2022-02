Annelies Verlinden: «La Vivaldi? Les gens ont besoin d’une vision, pas de sorties et de polémiques incessantes»

Dans la Vivaldi, le fonctionnement est chaotique, avec beaucoup de querelles, surtout du côté francophone.

J’utiliserais une expression : « To build the bridge, you need the two sides » (pour construire un pont, il faut les deux côtés, NDLR). Je crois vraiment que les gens ont besoin d’une vision, au lieu des sorties incessantes, puis la nécessité d’éteindre le feu, etc. Je sais que ce n’est pas facile, car les réseaux sociaux, les médias donnent l’impression que celui qui crie le plus fort est le plus puissant. Cela nous coûte trop d’énergie d’éteindre le feu chaque fois qu’un pétard est lancé. Il y a beaucoup de défis à relever, notamment dans mon département, l’Intérieur, alors concentrons-nous.