Annelies Verlinden: «Régionalisons les soins de santé, c’est dans l’accord de gouvernement»

Annelies Verlinden, ministre de l’Intérieur (CD&V) : « Après la gestion de la crise corona, il faut avancer dans une série de dossiers. » On n’oublie pas... la réforme de l’Etat. Et on commence par le transfert des soins de santé. « C’est prévu dans l’accord de gouvernement. » Le but, selon la chrétienne-démocrate : « Un Etat qui fonctionne mieux, où l’on évite blocages et disputes. »