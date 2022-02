Etats-Unis: le Parti républicain tente timidement de s’affranchir de Trump

Trois mots ont semé la zizanie. « Discours politique légitime ». Par ces termes, le Comité national républicain (RNC) jugeait les débordements du 6 janvier 2021 à Washington partie prenante du fonctionnement normal de la démocratie américaine.

Mardi 8 février, cet organe à la tête du Grand Old Party (GOP, conservateur) avait symboliquement « censuré » deux élus républicains modérés, Liz Cheney et Adam Kinzinger, auxquels il était reproché de collaborer avec la commission d’enquête parlementaire sur le 6-Janvier, menée par les Démocrates et déterminée à faire la lumière sur le drame (5 morts, plus quatre suicides ultérieurs).