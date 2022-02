Documentaire: Paola ou la franchise d’une reine

Dans « Paola, côté jardin, les confidences d’une reine », l’épouse d’Albert se livre durant une heure trente sur les moments importants de sa vie. Sans fard. Avec sincérité. Bien sûr, c’est sa version de son histoire. Un documentaire sans précédent et très fort.

Exceptionnel », « historique », « unique » : les concepteurs (1) du documentaire Paola, côté jardin, les confidences d’une reine, qui sera diffusé par la RTBF (2), n’ont pas de mots assez forts pour le qualifier. Tant ils ont été surpris, disent-ils, par « la grande simplicité » et « la franchise » de la reine, qui a accordé au fil du temps sa confiance à Nicolas Delvaulx, réalisateur et auteur des nombreuses heures d’entretiens étalées sur deux ans. « J’ai pu poser toutes les questions que je voulais », assure-t-il. Et au final, « cela lui a fait plaisir de pouvoir donner sa vérité ».

Sa vérité ? Oui, c’est l’histoire de sa vie qui se déroule sous nos yeux, photos issues de sa collection privées à l’appui. C’est « notre film », lui a dit Nicolas Delvaulx pour la convaincre, « faisons ça ensemble ».