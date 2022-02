Bientôt de retour sur les terrains, Christian Eriksen ne veut pas de traitement particulier

Christian Eriksen ne veut pas de traitement spécial à l’occasion de son prochain retour au plus haut niveau dans le club à Brentford, en Premier League anglaise. « J’ai dit à mes coéquipiers qu’il n’y a aucune raison pour cela », a déclaré le Danois, qui a été victime d’un arrêt cardiaque le 12 juin dernier lors du match de l’Euro entre le Danemark et la Finlande.

« Personne n’a besoin d’être prudent avec moi », a déclaré l’ancien joueur de l’Ajax, Tottenham et de l’Inter Milan. « S’ils le faisaient, je ne monterais plus jamais sur un terrain. Je n’ose me lancer dans cette aventure que parce que j’ai été déclaré guéri à cent pour cent. Les médecins n’ont pas de doutes. C’est pourquoi je n’ai pas peur. »