En Belgique, le short-track draine entre 350 et 400 licenciés flamands

Si on se plonge un peu dans l’histoire de cette discipline, on constate que la Belgique y a brillé jusqu’à la fin des années 1980, au moment où une véritable bascule s’est produite. Présent en démonstration à Calgary, en 1988, le short-track a en effet acquis le statut de sport olympique à Albertville quatre ans plus tard, drainant dans son sillage toute une flopée de nouveaux pays et athlètes attirés par le prestige des anneaux chers à Pierre de Coubertin. « A l’époque, il y avait encore deux clubs à Bruxelles, à Forest National et au Poséidon, mais aussi un à Liège, détaille le consultant à la RTBF, Henri Nielens, lui-même ancien short-tracker. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, malheureusement. »