JO d’hiver: Hanne Desmet, la médaille de l’intelligence

On peut ne pas avoir de montagnes et recenser très peu de patinoires et quand même défier les lois de la logique aux Jeux olympiques d’hiver. Avec la médaille de bronze conquise ce vendredi en shorttrack par Hanne Desmet dans l’épreuve du 1.000 m, la Belgique a démontré qu’en étant malin et en ciblant ses objectifs, tout était possible, y compris remporter une médaille sur la plus grande scène sportive.