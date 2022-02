Coronavirus : l’orange est là, vivement le jaune! (infographie)

La Belgique passera un nouveau cap important dans son déconfinement le 18 février. Mais toutes les restrictions ne seront pas levées, comme l’utilisation du CST. A quand le jaune et la levée de toutes les contraintes ? Objectif Carnaval.

Pour une fois, c’était presque trop fastoche. Il faut dire que toutes les planètes (surtout les indicateurs sanitaires, à l’exception notable des hospitalisations) étaient alignées pour que la Belgique puisse relâcher la pression comme ses voisins européens.

Chez nous, cela se traduit par le passage du rouge à l’orange sur le fameux baromètre du coronavirus dont tout le monde vantait ostensiblement l’efficacité à la fin de la réunion des ministres fédéraux et représentants régionaux. « C’est un pas un avant énorme », a conclu le Premier ministre, Alexander De Croo (VLD), sans dissimuler sa bonne humeur, à l’image de ses collègues du Comité de concertation. On nous confirme la « bonne ambiance », ce Codeco fut l’un des plus court de l’histoire de la pandémie.