Assouplissements, vaccination: ce que les Belges qui veulent aller skier en France doivent savoir (infographie)

La France va assouplir son protocole sanitaire dans les prochains jours. Le premier assouplissement aura lieu le 16 février. Le monde de la nuit va pouvoir souffler. Les discothèques vont être autorisées à ouvrir leurs portes à partir de mercredi prochain. Le gouvernement français avait ordonné leur fermeture le 10 décembre dernier pour endiguer la propagation du virus plus importante en raison du variant omicron. Il sera également possible d’assister à un concert debout. La consommation debout dans les stades, les bars, les cinémas, et les transports sera, elle aussi, autorisée à partir de cette date.