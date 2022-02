Disparition de Natacha au Pérou: la police belge fait le point sur son implication dans l’enquête

Selon plusieurs médias péruviens, la police belge pourrait venir renforcer l’équipe des enquêteurs sur place. Une information que la police fédérale belge a voulu nuancer. « En collaboration avec les autorités judiciaires et policières locales, le parquet fédéral peut étudier la nécessité de l’envoi, soit de policiers, soit d’un magistrat et de policiers, soit d’un échange de documents ». Mais pour le moment, « il est théoriquement possible qu’une commission rogatoire internationale se rende sur place. Mais comme au niveau judiciaire, il n’y a pas de convention bilatérale entre le Pérou et la Belgique, la procédure sera plus longue », explique la police fédérale belge.