Stromae, le Maestro magnifique des Victoires de la musique

Il était resté sept ans seul, ou presque. Son album, « Multitude », est l’un des plus attendus de l’année. Vendredi soir, Paris a oublié ce temps mort pour célébrer son Maestro, Stromae, sapé en Président d’honneur des Victoires de la musique et de la Belgique d’Angèle, de Damso, de la gaufre, des Diables rouges.

En 2011, une étoile était née aux Victoires. Dans un frisson de folie, Alors on danse avait ouvert à la chanson française, d’un coin-coin de synthé redoutable de simplicité et formidable d’efficacité, les portes d’une autre galaxie. Ovni musical certifié 18 fois disque de platine, Cheese , la première plaque de Stromae, avait sidéré les hit-parades et conquis le titre inclassable de « meilleur album de musiques électroniques ».