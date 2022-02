Les Racines élémentaires de Felice Mazzù: «J’avais quatorze ans… Un jean et un pull à 5 francs ont changé ma vie»

Felice Mazzù, le coach miraculeux de l’Union Saint-Gilloise, ne s’est pas fait en un jour. Son histoire repose sur des origines très modestes et une adhésion aux valeurs de ses parents. Il n’a pas oublié les mots de son père, qui lui disait : « Fiston, quand tu vas boire un verre avec un copain, si toi tu as cinq francs en poche et si lui en a cent, c’est toi qui payes ! »