Voyage: une bouffée d’air pour le secteur touristique

En marge de la conférence de presse suivant le Comité de concertation, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit), a tenu à parler voyage. La Belgique va lâcher du lest, afin de suivre la tendance européenne. « Nous n’allons plus utiliser les codes couleurs, ni faire la distinction entre les pays tiers, ceux de l’Union européenne et les autres. »

Concrètement, les voyageurs qui souhaitent venir en Belgique devront être vaccinés (si pas boostés, maximum 270 jours après la seconde dose), testés ou avoir un certificat de rétablissement. Ils ne devront plus se faire tester à leur arrivée en Belgique, sauf les non-vaccinés.