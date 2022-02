Marc, cadre à Louvain-la-Neuve: «Une parenthèse qu’il est temps de refermer»

Marc, 45 ans, est cadre dans une entreprise de Louvain-la-Neuve. Il fait partie de celles et ceux qui ont traversé le télétravail sans encombres, mais estiment désormais en avoir fait le tour…

« Le saut dans le télétravail fut très brusque, et même un peu inquiétant car on plongeait subitement dans un monde inconnu », se souvient-il. « Très vite, cependant, ce sont les avantages qui ont pris le dessus. L’équipement était là, les softwares aussi, et le travail n’en a vraiment pas souffert. Que du contraire même : les réunions par vidéoconférence étaient plus efficaces, to the point, particulièrement productives. »

A ses yeux, le beau temps du premier confinement aidant, tout cela s’est donc transformé en une sorte de respiration dans un boulot qui était fort stressant. « J’ai un jardin, une maison qui me permet de m’isoler, tout cela a favorisé l’adoption du télétravail, bien évidemment. »