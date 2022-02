Heigh-ho, heigh-ho, on retourne au boulot

Une hirondelle ne fait pas le printemps, mais un Codeco le peut parfois. C’était l’impression vendredi soir : les beaux jours sont (presque) de retour. Imaginez, on va pouvoir retourner travailler au bureau, aller danser ou assister aux concerts debout, quitter les restaurants à pas d’heure. A condition d’ajouter « prudemment », « intelligemment » et aussi « pour l’instant », pour conjurer le sort. Une chose semble acquise, en tout cas : nous sommes repassés du bon côté de la montagne et nous pouvons glisser plus léger vers l’été. Le Codeco nous a déroulé le tapis orange avant, bientôt, on l’espère, le jaune. Parole de baromètre.