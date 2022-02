Affaire Hamraoui: la joueuse du PSG porte plainte contre le journaliste français Romain Molina La joueuse du PSG, victime d’une agression à coups de barre de fer le 4 novembre, a décidé de porter plainte pour diffamation et harcèlement moral.

Par la rédaction Publié le 11/02/2022 à 23:19 Temps de lecture: 3 min

Selon des informations du quotidien français L’Equipe, Kheira Hamraoui, la joueuse du PSG violemment agressée à coups de barre de fer le 4 novembre dernier, a décidé de déposer deux plaintes pour « diffusion de fausses nouvelles, menaces et injures publiques » sur les réseaux sociaux. La première de ces deux plaintes vise Marc « Blata », blogueur et influenceur, pour des faits d’« atteinte à la vie privée » et « diffusion de fausses nouvelles ». La seconde vise le journaliste français Romain Molina, connu pour ses révélations fracassantes sur le monde du football, pour des faits de « harcèlement moral » et de « publication en vue d’influencer des décisions juridictionnelles ».

Une vidéo publiée le 31 janvier sur la chaîne Youtube de Romain Molina et intitulée « L’affaire Hamraoui : la politique de l’autruche du PSG » est à l’orgine de cette plainte. Selon la joueuse française, qui s’est exprimée par la voix de son avocat, ladite vidéo « comporte de nombreux propos diffamants et mensonges, engendrant à nouveau une vague de propos haineux sur les réseaux sociaux ». Sur Twitter, la réplique du journaliste indépendant ne s’est pas fait attendre : « Un peu plus, et c’est moi qui ai ordonné l’agression de Kheira Hamraoui en réalité ! Maître, vous me tendez une si belle perche. Merci, et on se verra avec plaisir au tribunal car vous me donnez de quoi attaquer et faire mouche ! »