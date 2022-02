Genk - Standard: grosse pression à tous les niveaux

Des onze titulaires qui avaient entamé le championnat face à Genk le 23 juillet 2021, dans un duel où les Limbourgeois avaient obtenu le partage des points à la dernière minute de jeu (1-1), seuls Arnaud Bodart, Kostas Laifis et Nicolas Raskin devraient être dimanche, six mois et demi plus tard, au coup d’envoi du match retour à la Cegeka Arena. C’est dire si le décor a changé à Sclessin, où l’instabilité a élu domicile. Lancés d’entrée dans la fosse aux lions, Klauss, Muleka, Siquet, Al-Dakhil et Gavory ont tous quitté le navire liégeois, tout comme Fai et Shamir qui, assis sur le banc ce soir-là, étaient montés au jeu, alors que, depuis, l’étoile de Cimirot et Bastien a pâli d’importance.