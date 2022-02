Basket: les Belgian Cats battues 75-84 avec les honneurs contre les Etats-Unis

Une défaite honorable de 9 unités face aux championnes du monde et championnes olympiques. La Belgique a tenu en effet la distance avec Emma Meesseman (en double-double 15 points et 10 rebonds, 5 assists), Hind Ben Abdelkader (17 pts), Julie Allemand (6pts, 6 assists), Kyara Linskens (9 pts, 6 rebonds), Billie Massey (8 pts, 8 rebonds) et la jeune Maxuella Lisowa (9 pts).

Les joueuses de Valery Demory qui avait choisi de largement faire tourner son effectif, ont eu plus de mal dans les rotations là où les Etats-Unis pouvaient maintenir leur rythme avec les joueuses du banc. Menées 44-63 à la demi-heure, les Belgian Cats ont mis un point d’honneur à revenir au coup de sifflet final.