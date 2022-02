Huit nouveaux cas de Covid, Jacobellis s’offre l’or en snowboard: ce qu’il faut retenir de la nuit aux JO d’hiver (vidéo) Voici un récapitulatif des éléments que vous avez manqué durant cette nuit de vendredi à samedi.

Publié le 12/02/2022

Huit nouveaux cas de coronavirus recensés vendredi

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Pékin ont recensé huit nouveaux cas de coronavirus, a annoncé le Comité international olympique (CIO) samedi.

Sur la journée du vendredi 11 février, huit personnes de la bulle olympique ont été testées positives à l’aéroport lors de leur arrivée à Pékin, dont quatre athlètes ou officiels.

Ces huit nouveaux cas portent le nombre total de contamination au coronavirus à 426 depuis le 23 janvier dernier. Les JO se tiennent jusqu’au 20 février dans la capitale chinoise.

Jacobellis s’offre une seconde médaille d’or en snowboardcross dans l’épreuve mixte

Trois jours après avoir décroché le titre olympique individuel, la snowboardeuse américaine Lindsey Jacobellis s’est offerte une seconde médaille d’or grâce à l’épreuve mixte, associée au vétéran Nick Baumgartner (40 ans).

En finale, Lindsey Jacobellis a lutté avec l’Italienne Michela Moioli, prenant la tête dans l’avant-dernier virage et conservant sur le finish quelques centimètres d’avance sur Moioli. La médaille de bronze est revenue aux Canadiens Eliot Grondin et Meryeta Odine, respectivement en argent et en bronze en individuel.

Ce titre pour Jacobellis et Baumgartner intervient alors que l’ancienne snowboardeuse Callan Chythlook-Sifsof a accusé l’actuel entraîneur de l’équipe américaine Peter Foley de harcèlement sexuel et de comportement inapproprié, dans des messages publiés sur Instagram vendredi.

La snowboardeuse née en Alaska et qui fêtera ses 33 ans dans deux jours, a aussi mis en cause un snowboardeur présent en Chine, Hagen Kearney, qu’elle accuse d’avoir utilisé une expression raciste à son encontre et de s’être livré à des actes de harcèlement.

Une jeune équipe américaine bat le Canada dans le choc nord-américain en hockey sur glace

Les États-Unis ont remporté le choc contre le Canada dans ce duel des deux grandes nations du hockey sur glace, samedi lors de la phase de groupes du tournoi olympique. Ce match, orphelin des grandes stars de la NHL, la surpuissante ligue nord-américaine, s’est ponctué sur le score de 2-4.

C’est un deuxième succès en autant de matches pour les États-Unis, qui ont donc pris une sérieuse option sur la première place du groupe A, synonyme de qualification directe pour les quarts de finale.

Si la NHL avait un temps annoncé vouloir aménager son calendrier pour permettre à ses stars de participer au tournoi olympique, il n’en est finalement rien. En effet, la ligue nord-américaine a décidé de programmer les rencontres reportées en raison du Covid-19 lors de cette trêve olympique.