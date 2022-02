Conflit en Ukraine: Blinken annonce qu’il s’entretiendra samedi avec Lavrov

« Si la Russie est réellement intéressée à résoudre cette crise, qu’elle a elle-même créée, par la diplomatie et le dialogue, nous sommes prêts à le faire », a-t-il déclaré.

M. Blinken a une nouvelle fois assuré que Washington et ses alliés imposeront « rapidement » des sanctions punitives à la Russie si elle envahit l’Ukraine, ce qui, selon lui, pourrait désormais arriver « à tout moment ».

« Nous ne savons pas si le président Poutine a pris sa décision », a-t-il dit. À lire aussi Derrière les tensions entre Macron et Poutine, l’esquisse d’un possible apaisement entre la Russie et l’Ouest

« Mais ce que nous savons, c’est qu’il a mis en place une capacité à agir dans un délai très court ».