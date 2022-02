JO d’hiver 2022: le CIO veut résoudre le cas Valieva avant mardi et le programme court

Mark Adams, porte-parole du CIO, s’est montré confiant quant à une rapide issue. « Nous voulons que la question soit réglée le plus rapidement possible. Nous voulons que l’attention soit portée sur le sport et non le dopage », a dit M. Adams samedi lors d’une conférence de presse, confirmant que le Tribunal arbitral du sport (TAS) avait bien enregistré les demandes du CIO et de l’AMA.

Il a toutefois refusé de dire quand l’affaire sera entendue. « Justice doit être faite dans les règles et cela peut prendre du temps. La date et l’heure de la décision seront annoncées après l’audience », a-t-il précisé.

Star attendue des Jeux, à 15 ans à peine, Valieva a aidé la Russie à remporter l’or par équipe lundi. Avant que ne tombe l’annonce d’un contrôle positif à la trimétazidine, une substance interdite, effectué après sa participation à une épreuve à Saint-Pétersbourg le 25 décembre.