Météo: un week-end entre soleil et voiles de nuages

Après une matinée froide, le ciel sera assez ensoleillé avec graduellement des voiles de nuages élevés samedi, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM). Les maxima varieront entre 3ºC dans les Hautes Fagnes et 7ºC en Flandre. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Dans la soirée et la nuit, les bancs de nuages élevés et moyens s’épaissiront, mais le temps restera sec. Les températures redescendront entre -3ºC en haute Ardenne et 0 ou 1ºC en Flandre. Le vent restera généralement modéré de sud à sud-ouest.