Universités: la fusion UCLouvain – Saint-Louis est validée

Elles attendaient ça depuis presque six ans. Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles vient de valider la fusion entre l’Université catholique de Louvain et son homologue bruxelloise l’Université Saint-Louis. Une fusion sous conditions, dont celle de préserver le positionnement de l’ULB sur Bruxelles.

Cinq ans et huit mois… C’est, à peu de chose près, le temps qu’il aura fallu à l’Université catholique de Louvain et à l’Université Saint-Louis de Bruxelles pour obtenir la bénédiction du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles face à leurs velléités de fusion. Ladite bénédiction est tombée il y a quelques heures, à la faveur d’un accord âprement négocié – on nous parle de centaines d’heures de palabres – entre d’une part les partenaires PS-MR-Ecolo de la majorité, et d’autre part les universités concernées. Explications.

1