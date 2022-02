Diables à l’étranger: Youri Tielemans va quitter Leicester en fin de saison

Déjà pisté cet hiver, Youri Tielemans vit probablement ses derniers mois du côté de Leicester. Sous contrat jusqu’en 2023, le Belge a même refusé une offre de prolongation de contrat.

C’est le journaliste reconnu, Fabrizio Romano, que l’on ne présente plus et qui est toujours très fiable, qui l’annonce. Il indique même que Youri reste professionnel et entièrement concentré sur sa fin de saison chez les Foxes.