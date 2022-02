JO d’hiver 2022: les Belges hors du top 60 dans le sprint en biathlon, le titre pour Johannes Boe

Thierry Langer a terminé 67e et meilleur des quatre biathlètes belges engagés sur le sprint 10 km des Jeux Olympiques de Pékin, samedi au centre national de biathlon de Zhangjiakou. L’or est revenu au Norvégien Johannes Boe. Titré avec le relais mixte norvégien et 3e du 20 km, c’est la 3e médaille en Chine pour Boe, qui a devancé le Français Quentin Fillon-Maillet et son frère Tarjei Boe.

Thierry Langer, à peine rétabli d’une fracture au pied, est le seul biathlète belge à ne pas avoir terminé dans les dix derniers de ce sprint. Le Belge de 30 ans, 77e de l’individuel, a terminé 67e à 2 : 59.4 après une faute au tir.